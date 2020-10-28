Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2305 olduğunu belirtirken, toplam 10027 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 319181 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı açıklamasında, "Üç gün önce İstanbul'daki vaka sayılarının Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Her 10 kişiden dördü İstanbul'dadır. Teyakkuzdayız. Durum bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2305 olduğunu belirtirken, toplam 10027 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 319181 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı açıklamasında, "Üç gün önce İstanbul'daki vaka sayılarının Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Her 10 kişiden dördü İstanbul'dadır. Teyakkuzdayız. Durum bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor." dedi.