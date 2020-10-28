Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, toplamvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı açıklamasında, "Üç gün önce İstanbul'daki vaka sayılarının Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Her 10 kişiden dördü İstanbul'dadır. Teyakkuzdayız. Durum bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor." dedi.