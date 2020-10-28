Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
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28 Ekim 2020 20:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2305 olduğunu belirtirken, toplam 10027 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 319181 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı açıklamasında, "Üç gün önce İstanbul'daki vaka sayılarının Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Her 10 kişiden dördü İstanbul'dadır. Teyakkuzdayız. Durum bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor." dedi.



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