Sacramento Kings ekibinin, Philadelphia 76ers forveti Matisse Thybulle'u gözüne kestirdiği iddia edildi.



Substack'ten Marc Stein, Kings'in Thybulle'un müsaitliğini yokladığını ve ekibin forvet rotasyonu için savunma odaklı bir oyuncu arayışında olduğunu bildirdi.



Stein ayrıca, Kings'in Richaun Holmes'un sözleşmesindeki komplikasyonlar nedeniyle kontratını ödeyip serbest bırakma olasılığının düşük olduğunu da ifadelerine ekledi.



Bu sezon Philadelphia formasıyla maç başına 12.1 dakikada yalnızca 2.7 sayı ortalamasına sahip olan 25 yaşındaki Thybulle, sözleşmesinin son yılında bulunuyor ve yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu haline gelecek.





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