Haber Tarihi: 15 Ekim 2025 10:34 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 12:35

Saatler geri alınacak mı, ne zaman geri alınacak? 2025

Dünyada çok az ülkenin uyguladığı kalıcı saat uygulaması toplumun birçok kesimi tarafından tepki çekerken Devlet yetkilileri bu uygulama sayesinde tasarruf edildiğini iddia ederek uygulamaya devam ediyor. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 9 yılından beri uygulanmıyor. Peki, saatler geri alınacak mı, ne zaman geri alınacak? 2025

Türkiye'de 2016 yılında bu yana uygulanan kalıcı yaz saati özellikle veliler ve çalışanlar tarafından tepki görüyor. Hava henüz aydınlanmadan işe ve okula gitmek zorunda kalınması nedeniyle "Yaz saati uygulaması kalkacak mı?" tartışmaları gündeme geldi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI KALKACAK MI?

Geçtiğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaz saati uygulaması yıl boyunca uygulanacak" dedi.

Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 8 yılından beri uygulanmıyor.

2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulaması sona erdirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yıl boyunca yaz saati uygulamasının (GMT+3) sürdürülmesi kararlaştırıldı. 07/09/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi.

KIŞ SAATİ TERK EDİLDİ

Kuzey yarım küredeki çoğu ülke ekim ayının sonunda yaz saatini terk edip saatlerini bir saat geriye alırken Türkiye 2016 yılından bu yana olduğu gibi aynı saat diliminde kalmaya devam etti. Bu uygulama ile Türkiye, daha önce dahil olduğu GMT+2 dilimi tamamen terk etti ve tüm sene boyunca GMT+3 dilimi kullanıyor.

2016 yılında, Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının esas amacının enerji tasarrufu olduğu savunuluyor.

Yıl boyu yaz saati uygulamasına geçilmesi, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. 2017'de uzatılan uygulama 2018 tarihinde çıkan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kalıcı hale getirildi. Böylece Türkiye'nin resmi zaman dilimi GMT+3 oldu.

Bilim ve Aydınlanma Platformu'nun konu ile ilgili raporuna göre ülkelerin yaklaşık yüzde 40'ı gün ışığından daha verimli yararlanmak ve enerji tasarrufu yapmak amacıyla geçici yaz saati uygulaması kullanıyor.
