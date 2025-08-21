Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:09

S Sport Plus hangi kanalda, şifreli mi, hangi platformda?

S Sport Plus hangi kanalda, hangi platformda, şifreli mi? Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ve futbolseverler ise "S Sport Plus hangi kanalda?", "S Sport Plus şifresiz mi?", "S Sport üyelik ücretleri 2025 ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, S Sport Plus üyelik detayları, yayın akışı bilgisi

S Sport Plus hangi kanalda, şifreli mi, hangi platformda?
Abone Ol
Patrick's - Beşiktaş Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı canlı yayında! Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselebilmek için St. Patrick's karşısında kritik bir sınav veriyor. İrlanda'da oynanacak bu zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "St. Patrick's - Beşiktaş maçı S Sport Plus canlı izleme linki" ve "Beşiktaş maçı canlı izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, St. Patrick's - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları, üyelik bilgileri ve maç izleme ekranı...

📡 S SPORT PLUS HANGİ KANALDA? TV'DE VAR MI?

S Sport Plus, bir TV kanalı değil, dijital bir yayın platformudur. Yani uydudan izlenemez. Akıllı cihazlar (TV, telefon, tablet, bilgisayar) üzerinden uygulama veya tarayıcı yoluyla erişim sağlanır.

❌ Uydu ya da kablolu TV kanalı DEĞİLDİR

✅ Sadece internet bağlantısı olan cihazlardan izlenebilir

✅ Web sitesi: www.ssportplus.com

✅ Uygulama: iOS, Android, Apple TV, Android TV, Smart TV destekli

LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

TUTTUR'DA 100 TL HEDİYE İLE OYNA! 




İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

SPORX KODUYLA YILLIK 1.399 TL'YE S SPORT PLUS ALMAK İÇİN TIKLA!



LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
S Sport
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da ayrılık Nelsson! Futbol Galatasaray'da ayrılık Nelsson!
Loic Bade, Bayer Leverkusen'de Bayer Leverkusen Loic Bade, Bayer Leverkusen'de
Gaziantep FK, Luis Perez'i kadrosuna kattı Gaziantep FK Gaziantep FK, Luis Perez'i kadrosuna kattı
Chelsea'de Nkunku ve Jackson için ayrılık mesajı! Chelsea Chelsea'de Nkunku ve Jackson için ayrılık mesajı!
Liverpool'da Frimpong şoku: Slot, sakatlığı açıkladı Liverpool Liverpool'da Frimpong şoku: Slot, sakatlığı açıkladı
NEOM SC'den Barış Alper'e rekor teklif! Galatasaray NEOM SC'den Barış Alper'e rekor teklif!
LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Gündem LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
BAŞAKŞEHIR - UNIVERSITATEA CRAIOV CANLI İZLE Gündem BAŞAKŞEHIR - UNIVERSITATEA CRAIOV CANLI İZLE
PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE Gündem PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Napoli'den Victor Osimhen itirafı!
2
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
3
Fenerbahçe'de mutlu son: Alvarez
4
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
5
Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
6
Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
7
Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.