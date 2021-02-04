Geçtiğimiz yıl emlak işine girdiğini açıklayan Hollandalı yıldız bu kez de yeşil sahadan kazandıklarını kripto paraya yatırdı.



Yeni bir sosyal medya platformunda kripto paralarla ilgili sohbet odalarına girip tavsiyeler alan Ryan Babel, sosyal medya hesabından da "Bitcoin alın ve bekleyin." paylaşımı yaptı.



Ryan Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum. Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum" demişti.







