Ryan Babel: "Kabus gibi bir maç!"

Galatasaraylı Ryan Babel, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel: 'Kabus gibi bir maç!'
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23 Ocak 2022 21:18
Galatasaraylı Ryan Babel, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ryan Babel "Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Daha fazla şey ürettik ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı hakkında da konuşan Babel "Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde, birçok faktör var. En önemli konu bence güven. Uzun zamandır kazanamıyoruz ve bu da güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz, yapmamız gereken tek şey iyi şekilde devam etmek. Bazen kötü sezonlar da oluyor. Tek yapmanız gereken, kötü sezon geçirebilirsiniz ama öğrenmeli ve yola devam etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

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