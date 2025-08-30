Romulo attı, Leipzig kazandı!

Bundesliga'nın 2.haftasında Leipzig, evinde Heidenheim'ı ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Christoph Baumgartner ve 78. dakikada Romulo'dan geldi.
Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Leipzig, 2.hafta sonunda puanını 3'e yüksetirken Heidenheim 0 puanda kaldı.
Leipzig haftaya Mainz deplasmanına gidecek, Heidenheim ise evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek.
