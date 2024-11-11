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Roma, Roberto Mancini ile görüşüyor!

Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör listenin ilk sırasına Roberto Mancini'yi aldı.

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Roma, Roberto Mancini ile görüşüyor!
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11 Kasım 2024 11:05
Alınan kötü sonuçlar sonrası Ivan Juriz ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Gazzetta'da yer alan habere göre; Roberto Mancini, Roma'nın teknik direktör adayları arasında birinci sırada yer alıyor.

Habere göre, İtalyan ekibinin tecrübeli teknik adamla görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

RUDI GARCIA DA LİSTEDE

Öte yandan Mancini ile birlikte Rudi Garcia'nin da listede yer aldığı ifade edildi. İki teknik direktör arasında karar verileceğinin de ayrıca altı çizildi.

İKİ TEKNİK ADAM DA BOŞTA

Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Rudi Garcia ise Napoli'de geçen sezon 4 ay görevde kalmış ve gönderilmişti.

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