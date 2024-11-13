Roma geri sayıma geçti: Claudio Ranieri

Ivan Juriz ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlayan Roma, Claudio Ranieri ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma geri sayıma geçti: Claudio Ranieri
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13 Kasım 2024 20:46
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Roma, yeni hocası için geri sayıma geçti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Di Marzio'da yer alan habere göre; Roma, Claudio Ranieri ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ivan Juric ile yollarını ayıran İtalyan ekibi, bir pürüz çıkmaması halinde Claudio Ranieri'yi takımın başına getirecek.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari gibi takımları çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, Roma ile anlaşması halinde 3. kez İtalyan ekibinin başına geçmiş olacak.

Ranieri, 2009-2011 ve Ocak 2019 ile Haziran 2019 tarihleri arasında Roma'yı çalıştırmıştı.

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