Roma 90+4'te öne geçti, Milan pes etmedi!

Serie A 32. hafta maçında Milan ile Roma, Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.



Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Roma, 90+4. dakikada Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Milan 3 dakika sonra Saelemaekers'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Roma'nın ligde galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Milan ise oynadığı son 5 maçta 3. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.



Alınan bu sonucun ardından iki takımın da puanı 57'ye çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Cremonese'yi ağırlayacak. Roma ise Monza'ya konuk olacak.





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