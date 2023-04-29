Roma 90+4'te öne geçti, Milan pes etmedi!

Serie A 32. hafta maçında Milan ile Roma, Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roma 90+4'te öne geçti, Milan pes etmedi!
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29 Nisan 2023 21:26
Serie A 32. hafta maçında Milan ile Roma, Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Roma, 90+4. dakikada Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Milan 3 dakika sonra Saelemaekers'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Roma'nın ligde galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Milan ise oynadığı son 5 maçta 3. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından iki takımın da puanı 57'ye çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Cremonese'yi ağırlayacak. Roma ise Monza'ya konuk olacak.

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