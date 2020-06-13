Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyen Robert Prosinecki "Söyleyecek bir şey yok, böyle bir maçtan sonra insan ne diyeceğini bilemiyor." dedi.



Hırvat teknik adam "2'yi, 3'ü bulabilirdik. 1-1'den sonra garip bir şekilde topu Fenerbahçe'ye verdik, Luiz Gustavo fantastik bir gol attı. 5 dakikada maçı verdik." diye konuştu.



