Rizespor Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz linki

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Rize Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.




ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

47. RANDEVU


Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR TARAFTARINA YASAK GELDİ

Süper Lig'de oynanacak olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya deplasman yasağı getirildi. Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler daha önce satışa çıkarılmıştı. İki Karadeniz ekibinin karşı karşıya geleceği maç, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

LİGDE KARADENİZ DERBİSİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde son iki maçını kazanan bordo mavililer galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair son gelişmeler...

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE

Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

EKSİK YOK

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

