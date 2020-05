Rıza Çalımbay: 'Riskin olduğu yerde futbol oynanması yanlış'

Demir Grup Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, 12 Haziran'da başlayacak olan lig için açıklamalarda bulundu.Sivasspor'un 53. kuruluş yılını kutlayarak sözlerine başlayan Çalımbay, "Ben de Sivas'ta doğdum, burada büyüdüm. Eski günlerini de biliyorum Sivas'ın. Çok güzel günler de zor günler de yaşandı. Dolu dolu bir 52 yıl geçti. Bütün camiayı kutluyorum. İnşallah bundan sonra çok çok başarılı şekilde ilerler her açıdan... Anadolu'nun köklü kulüplerinden bir tanesi Sivasspor..." ifadelerini kullandı.Oyuncuların form durumu hakkında sorulan soruya, "Takımımızın yüzde 90'ı Sivas'taydı. O arkadaşlarımızın hepsi iptal olduktan sonra hemen hemen her gün haftada 3 gün gelip antrenman yaptılar tesislerde... Biz tesislerimizi kapattık ama çim sahalarımızı açık bıraktık. Herkes geldi çalıştı. Takımımız gayet iyi şekilde çalıştı. Bugün de 3'erli 5'erli antrenman yaptık arkadaşlarla... Arkadaşlarımız bu süreci hem evde hem tesislerde çalışarak çok iyi şekilde değerlendirdi. Hazırlık ve çalışma açısından hiçbir sorunumuz yok" dedi.Liglerin 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili, "Fikrimizde bir değişiklik yok. Erken olduğunu düşünüyorum. Antrenör arkadaşlara şaşırıyorum. Bir husus var hepsi göz ardı ediyor. Bugün Sancaktepe'de 9 vaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü'nde yine vakalar var. Böyle bir durumda mutlaka oyuncularınız tedirgin oluyor. Onun için yani nasıl karar veriyorlar anlamıyorum. Ben kendi oyuncularımın nasıl tedirgin olduğunu, korktuğunu biliyorum. Bir arkadaşımız bu yüzden antrenmanlara dahi gelmiyor. Bu iş öyle kolay değil. Riskin olduğu bir yerde bence futbolun oynanması doğru değil. Risk yoksa tabii ki seve seve futbol oynarız. Bizler de liglerin bitmesini çok istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Demir Grup Sivasspor'un ligdeki konumuna bakıldığı zaman avantajlı durumda olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Biz 4. sıradayız ama yukarıdaki takımların hepsi birbiriyle oynayacak. Bunları değerlendirdiğimiz zaman daha iyi yerlere geleceğiz. Ancak futbolda bir şey var çok temaslı bir oyun. Şu anda Bakanımız evden çıkmayın, maske takın, mesafeyi koruyun diye çok güzel şekilde anlatıyor. İstemedikleri şeylerin hepsi futbolun içinde var. Biraz beklemek lazım. Acele etmemek lazım. Risk varsa da hiç oynamamak gerekiyor. Ben diğer arkadaşlarımıza katılmıyorum. Riskli bir ortamda kimseyi tedirgin etmeyi, korkutmayı doğru bulmuyorum. Fakat sağlıklı bir ortamda ligi kesinlikle oynamak istiyoruz. Federasyonumuzun iyi bir şekilde planlaması gerekiyor" dedi.Olağanüstü bir süreçten geçildiğini dile getiren Çalımbay, "Federasyonun alacağı her türlü karara saygı duymak gerekiyor. İptal de edebilirler, her şey yapılabilir. Oynanmadan da başka türlü sonuçlar çıkarılabilir. Önemli olan risk varsa bir kere maçların oynanmaması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız oynarken rahat oynaması gerekiyor. Bizlerin onları rahat motive etmesi gerekiyor. Bazı teknik direktör arkadaşlarımız "Biz hazırız" diyor. Neye hazırsın? Oyuncuları deplasmana nasıl götüreceksin? Nerede konaklayacaksın? İki oyuncuna bir şey olsa ne olacak, sonrasını biliyor musun? O oyuncular olmadan maçlara çıkabilir misin? Bunları düşünmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.Süper Lig'in 26. haftasında (16 Mart) Antalya ile oynadıkları karşılaşmaya dair yaşananları paylaşan Çalımbay, "Biz en son Antalya maçını oynadık. Antalya'da kaldığımız otelde yüzde 60 yabancı vardı.Ve bütün oyuncularımız tedirgin oldu. Çok kötü oynadık o gün ve yenildik. Maçtan sonra bir an önce herkes evine dönmek istedi. Aksilik uçak kalkmadı Sivas'a ve yine tedirginlik içinde Antalya'da kaldık. Ertesi sabahtan herkes evine gitti. Futbolcu arkadaşlarımızın çoğu evinden, ailesinden ayrılmak istemiyor" dedi.Maçları oynamayalım demiyorum, risk ve vaka varsa oynamayalım diyorum. Şu anda bu durumdayken, sıkıntılar yaşanırken biz çıkıp gol sevinci yaşıyorsak bu yanlıştır.Son olarak ligler oynandığında yaşanacaklara dair düşüncelerini paylaşan Çalımbay, "Gündeme baktığımızda Allah korusun yarın bir gün bir şey olduğunda sorumluluğu kim alacak? Para her zaman her yerden gelebilir. Biraz da sıkıntılar yaşayabiliriz ama öbür türlü korkarak veya tedirgin halde futbol oynamak doğru değil. Zaten tatsız tuzsuz, seyircisiz maçlar olacak. Oyuncuların bazıları maçlara gelmeyecek, bazıları kendini veremeyecek.Göreceksiniz; çok şey beklediğiniz bazı oyuncular hiçbir şey yapamayacaklar. O yüzden karışık bir lig olacak.Sağlık Bakanlığımız olsun, Bilim Kurulumuz olsun şu anda gerçekten mükemmel çalışıyorlar. İyiye gidiş de var. Çok temaslı, riskli bir şeyi ortaya atmak doğru değil. Nasıl Belçika, Hollanda, Fransa, Arjantin, Bolivya gibi ülkelerin hepsi iptal etti. Bizim de ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.