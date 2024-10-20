Rıza Çalımbay: "Oyundan memnunum"

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Oyundan memnunum'
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20 Ekim 2024 16:26
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, takım olarak iyi oynadıklarını belirtti.

Takımın başında üçüncü maça çıktığını dile getiren Çalımbay, "Bugünkü oynadığımız oyundan çok memnunum. Bundan önce Trabzonspor maçı da keza aynı şekildeydi. Orada da bir sürü gol kaçırdık, burada da bir sürü gol kaçırdık." dedi.

Yedikleri gollerin hepsinin de duran toptan olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"En çok buna üzüldük. Oynadığımız oyuna bakarsak tabii ki buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. En son üzüldüğümüz basit bir şey ama üçüncü golde auta çıkan topun hakem arkadaşımızın korner vermesi. O da bize sonucu etkileyen bir gol oldu. Herşeye rağmen güzel bir lig maçı oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oynanan oyundan memnunum."

Çalımbay, eski takımı Sivasspor'a karşı maç oynamanın da ayrı bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

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