Rivers, lakabından vazgeçebilir: "Bu kasabada sadece bir tane 'Doc' olabilir!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Dr. J lakaplı Sixers efsanesi Julius Erving'le aynı şehirde bulunduğundan dolayı, "Doc" lakabını kullanmamakla problemi olmadığını söyledi.



Uzun zamandır koçluk yapan eski NBA All-Star'ı Glenn Rivers, halka açık bir figür olduğundan beri, "Doc" lakabını kullanıyordu.



Bununla birlikte, resmi olarak 76ers başantrenörü olarak tanıtıldığında Rivers, takımın efsane ismi Dr. J. için Glenn adını kullanmakla sorunu olmadığını belirtti:



"Ben size karşı Glenn'im ve bu konuda problemim yok, çünkü buna gerçekten katılıyorum. Bu kasabada sadece bir tane Doc olabilir!"



"Glenn" adını tam zamanlı olarak kullanmayı planlayıp planlamadığını veya istisnanın yalnızca NBC Sports Philadelphia yayınlarını kapsayıp kapsamadığı ise, henüz belli değil.



"DOC" LAKABINI NASIL ALMIŞTI?



Rivers, lisede bir basketbol kampında Dr. J tişörtü giyerken eski Marquette koçu Al McGuire'ın dikkatini çekmesinin ardından, lisede ilk kez "Doc" olarak tanındığını açıkladı:



"Haftanın sonunda, Milwaukee Bucks ekibi kampçıların önünde bir basketbol maçı oynamak için gelmişti. Sadece dokuz oyuncuları vardı ve bir onuncuya ihtiyaçları vardı. Ve Al McGuire tribünlere doğru yürüyüp 'Doc!' diye bağırmıştı. Beni işaret ediyordu, ama benim adım Glenn'di.



Ve sürekli 'Doc, buraya gel' deyip duruyordu. Sonunda, 'Doc'ın ben olduğumu anlamıştım. Oraya gitmiş ve Milwaukee Bucks ile oynamak için harika bir fırsat yakalamıştım. Hatta bir top çalıp smaç bile basmıştım. Ve bütün çocuklar 'Doc, Doc' diye bağırmaya başlamışlardı. O günden sonra, adım öyle kalmıştı."



