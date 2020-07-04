Rıdvan Dilmen: 'Hasan Ali, 'Göndermeyin' diyor'

Fenerbahçe'de son haftalarda yükselişe geçen Hasan Ali Kaldırım, Göztepe maçında da skor katkısı vermeye devam etti.



Geçtiğimiz hafta Malatyaspor maçında asist yapan tecrübeli oyuncu, Göztepe maçında da Ferdi Kadıoğlu'nun golünde asisti yaptı ve bu sezon 16 maçta 3 asistlik performansa ulaştı.



RIDVAN DİLMEN: "GÖNDERMEYİN DİYOR"



Rıdvan Dilmen, Hasan Ali Kaldırım'ın yükselişi ile ilgili değerlendirmede bulundu.



NTV'de konuşan Dilmen, "Hasan Ali Kaldırım beni göndermeyin diyor, 2-3 hafta öyle futbol oynuyor" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecekken, Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydediliyor.



