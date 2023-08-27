Rennes üstünlüğünü koruyamadı!

Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Rennes, 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Le Havre ile 2-2 berabere kaldı.
Rennes'in gollerini 10.dakikada Ludovic Blas ve 24.dakikada Christopher Wooh kaydetti.
Le Havre'ın golleri ise 40. ve 70. dakikalarda Nabil Alioui'dan geldi.
Le Havre'de Samuel Grandsir, 62'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Rennes puanını 5 yükseleterek 4.sıraya yerleşirken, Le Havre 2 puanla 13.sırada kaldı.
Rennes'in gollerini 10.dakikada Ludovic Blas ve 24.dakikada Christopher Wooh kaydetti.
Le Havre'ın golleri ise 40. ve 70. dakikalarda Nabil Alioui'dan geldi.
Le Havre'de Samuel Grandsir, 62'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Rennes puanını 5 yükseleterek 4.sıraya yerleşirken, Le Havre 2 puanla 13.sırada kaldı.