Haber Tarihi: 30 Ocak 2023 18:03 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 18:03

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün?

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman merak ediliyor. Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak biliniyor. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman hangi günler tutulacak? İşte detaylar...

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün?
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Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman hangi günler tutulacak? İşte detaylar...
RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat, 15. günü ise 6 Şubat'a denk geliyor. Recep'in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.
Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor.

Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2023 Eyyam-ı Biyd orucu günleri

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı tarihleri şu şekilde:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Recep ayı 13. günü : 4 Şubat 2023 Cumartesi

Recep ayı 14. günü : 5 Şubat 2023 Pazar

Recep ayı 15. günü : 6 Şubat 2023 Pazartesi


2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

 

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