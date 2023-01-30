Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman hangi günler tutulacak? İşte detaylar...
RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat, 15. günü ise 6 Şubat'a denk geliyor. Recep'in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.
Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor.
Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. 2023 Eyyam-ı Biyd orucu günleri
Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı tarihleri şu şekilde:
Recep ayı 13. günü
: 4 Şubat 2023 Cumartesi Recep ayı 14. günü :
5 Şubat 2023 Pazar Recep ayı 15. günü :
6 Şubat 2023 Pazartesi
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı