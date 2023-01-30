Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün?

RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2023?



Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat, 15. günü ise 6 Şubat'a denk geliyor. Recep'in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.

Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.



Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor.



Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.



2023 Eyyam-ı Biyd orucu günleri



Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı tarihleri şu şekilde: GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Recep ayı 13. günü : 4 Şubat 2023 Cumartesi



Recep ayı 14. günü : 5 Şubat 2023 Pazar



Recep ayı 15. günü : 6 Şubat 2023 Pazartesi





2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı







Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat, 15. günü ise 6 Şubat'a denk geliyor. Recep'in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor.Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı tarihleri şu şekilde:: 4 Şubat 2023 Cumartesi5 Şubat 2023 Pazar6 Şubat 2023 PazartesiÜç ayların başlangıcı - 23 Ocak PazartesiRegaip Kandili - 26 Ocak PerşembeMiraç Kandili - 17 Şubat CumaBerat Kandili – 6 Mart PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart PerşembeKadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan PazarKurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran CumartesiHicri Yılbaşı – 19 Temmuz ÇarşambaAşure günü – 28 Temmuz CumaMevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 15 günü hangi gün? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman hangi günler tutulacak? İşte detaylar...