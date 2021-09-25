Real Madrid çözüm yolunu bulamadı

İspanya La Liga'nın 7. hafta maçında Real Madrid, evinde Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid çözüm yolunu bulamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2021 23:52
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Villarreal ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Beklentilerin uzağında kalan mücadelede Real Madrid 3 tehlikeli pozisyon yakalayabilirken, Villarreal kalecisi Asenjo sadece 1 kurtarışla maçı tamamladı. Villarreal de rakibine karşı 3 önemli pozisyon buldu ancak 2 isabetli şutta kaleci Courtois'i geçmeyi başaramadı.

Real Madrid, La Liga tarihinde Villarreal'i konuk ettiği 22 maçta sadece 1 yenilgi alırken (15G 6B), ligde son 4 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Villarreal, 2016'dan sonra en uzun serisini yaşadı. Öte yandan Karim Benzema, bu sezon La Liga'da ilk kez gol ya da asist katkısı yapmadan bir maçı tamamlamış oldu.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid, puanını 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Şu ana kadar sezonun en çok berabere kalan takımı olan Villarreal ise 5. beraberliğini alarak 8 puana yükseldi.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol ile karşılaşacakken, Villarreal evinde Betis'i konuk edecek.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.