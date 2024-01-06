Radakovic: "Taraftar daha iyi bir oyun hak ediyor"

Ankaragücü'nde Uros Radakovic, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Radakovic: 'Taraftar daha iyi bir oyun hak ediyor'
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06 Ocak 2024 21:37
Ankaragücü'nde Uros Radakovic, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Uros Radakovic yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan yoksun kaldığımız için üzgünüz. Onlar bizim için motivasyon kaynağı. Bunu üzülerek söylüyorum. Taraftarlarımız daha iyi bir oyun seyretmeyi hak ediyor. Bu maçı en azından beraberlikle bitirebilirdik." dedi.

Uros ayrıca, "Hem karşı takımın hem de bizim 2-3 tane net gol pozisyonu oldu. Maalesef yapmamız gereken tek şey karşı tarafı tebrik etmek. İlerdeki süreçte daha iyi bir Ankaragücü olabileceğine inanıyorum ve daha azimli çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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