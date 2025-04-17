Haber Tarihi: 17 Nisan 2025 12:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 12:15

PYBS bursu yattı mı? Nisan 2025 İOKBS bursluluk yattı mı?

PYBS bursu yattı mı? Nisan 2025 İOKBS bursluluk yattı mı sorgulama işlemi merak ediliyor. İOKBS burs ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Nisan ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Nisan ayına kısa bir zaman kala Nisan ayı PYBS burs ücretleri merak konusu oldu. Temmuz-Aralık ayları arasında burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret, memur, emekli maaşı, üniversite bursunun zamlanması sonrası gözler İOKBS burs parasına çevrildi. Peki İOKBS Haziran ayı bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Nisan 2025 PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

PYBS bursu yattı mı? Nisan 2025 İOKBS bursluluk yattı mı?
Abone Ol
PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Nisan ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Aralık 2024 ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB Haziran 2025 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI NİSAN 2024?
MEB, PYBS bursluluk Nisan ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
Haziran 2024 ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL


2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.


EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ersun Yanal'ın acı günü Futbol Ersun Yanal'ın acı günü
Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK finalinde ikinci randevu Kasımpasa Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK finalinde ikinci randevu
1. Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor
Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı! Dünya Futbolu Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede, Rıza Çalımbay dipte! Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede, Rıza Çalımbay dipte!
Fatih Tekke, kupa için Adana'da rotasyon yapacak Trabzonspor Fatih Tekke, kupa için Adana'da rotasyon yapacak
Trabzonspor'da Ukrayna madeni! Trabzonspor Trabzonspor'da Ukrayna madeni!
İrfan Can için flaş gelişme: Trabzonspor! Fenerbahçe İrfan Can için flaş gelişme: Trabzonspor!
Fatih Tekke'den 35 günde 7 puan Trabzonspor Fatih Tekke'den 35 günde 7 puan
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler için dev takas!
2
Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
3
Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!
4
Milan Skriniar için transfer itirafı!
5
George Gardi: "Marmoush'u Galatasaray'a önerdim"
6
Carlo Ancelotti: "Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum"
7
Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!

SON HABERLER