PSG kapıyı çaldı, Napoli 120 milyon istedi!

Paris Saint-Germain orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Napoli'nin kapısı çalan Paris Saint-Germain, beklemediği bir yanıtla karşılaştı.
Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Allan için Napoli'ye 60 milyon euroluk bir teklif sundu.
Haberde; Napoli'nin teklifi reddettiği ve Brezilyalı oyuncu için 120 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Allan'ın Paris Saint-Germain'de oynamaya sıcak bakmasına karşın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulandı.
Napoli ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.
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Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Allan için Napoli'ye 60 milyon euroluk bir teklif sundu.
Haberde; Napoli'nin teklifi reddettiği ve Brezilyalı oyuncu için 120 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Allan'ın Paris Saint-Germain'de oynamaya sıcak bakmasına karşın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulandı.
Napoli ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın