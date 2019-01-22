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PSG kapıyı çaldı, Napoli 120 milyon istedi!

Napoli, Paris Saint-Germain'in kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Allan'ın fiyatını belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG kapıyı çaldı, Napoli 120 milyon istedi!
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22 Ocak 2019 06:45
Paris Saint-Germain orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Napoli'nin kapısı çalan Paris Saint-Germain, beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Allan için Napoli'ye 60 milyon euroluk bir teklif sundu.

Haberde; Napoli'nin teklifi reddettiği ve Brezilyalı oyuncu için 120 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Allan'ın Paris Saint-Germain'de oynamaya sıcak bakmasına karşın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulandı.

Napoli ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

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