PSG kapıyı çaldı, Napoli 120 milyon istedi!

orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Napoli'nin kapısı çalan Paris Saint-Germain, beklemediği bir yanıtla karşılaştı.Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain,için Napoli'ye 60 milyon euroluk bir teklif sundu.Haberde; Napoli'nin teklifi reddettiği ve Brezilyalı oyuncu için 120 milyon euro talep ettiği belirtildi.Allan'ın Paris Saint-Germain'de oynamaya sıcak bakmasına karşın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulandı.Napoli ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.