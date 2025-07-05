PSG - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

PSG - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Mercedes Benz Stadium'da oynanacak.

PSG - Bayern Münih maçı 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Grup aşamasını lider tamamlayan PSG son 16 turunda Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Grubu Benfica'nın ardından 2. sırada bitiren Bayern Münih, son 16'da Flamengo'yu 4-2 mağlup etti ve PSG ile eşleşti.

PSG Muhtemel 11: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Kvaratskhelia, Doue