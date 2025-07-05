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PSG - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2025 12:12 -
Güncelleme Tarihi:
05 Temmuz 2025 12:12
PSG - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
PSG - Bayern Münih maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek olan PSG - Bayern Münih maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli oldu. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Bayern Münih maçı canlı yayın izleme detayları...
PSG - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Mercedes Benz Stadium'da oynanacak.PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Bayern Münih maçı 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak.PSG SON DURUM
Grup aşamasını lider tamamlayan PSG son 16 turunda Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.BAYERN MÜNİH SON DURUM
Grubu Benfica'nın ardından 2. sırada bitiren Bayern Münih, son 16'da Flamengo'yu 4-2 mağlup etti ve PSG ile eşleşti.PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
PSG Muhtemel 11: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Kvaratskhelia, Doue
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