Haber Tarihi: 05 Temmuz 2025 12:12 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 12:12

PSG - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

PSG - Bayern Münih maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek olan PSG - Bayern Münih maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli oldu. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Bayern Münih maçı canlı yayın izleme detayları...

PSG - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
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PSG - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Mercedes Benz Stadium'da oynanacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Bayern Münih maçı 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak.

PSG SON DURUM

Grup aşamasını lider tamamlayan PSG son 16 turunda Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BAYERN MÜNİH SON DURUM

Grubu Benfica'nın ardından 2. sırada bitiren Bayern Münih, son 16'da Flamengo'yu 4-2 mağlup etti ve PSG ile eşleşti.

PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

PSG Muhtemel 11: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Kvaratskhelia, Doue
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