PSG - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG - Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. PSG kendi evinde Atletico Madrid takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.PSG - Atletico Madrid Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız
PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda dev mücadelede Paris Saint - Germain, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor.PSG - Atletico Madrid mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetirken yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Damian Kos olacak.PSG - Atletico Madrid maçı Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçı tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.
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