Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 14:56

PSG - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz

PSG - Atletico Madrid maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi'nde iki favori Paris Saint - Germain ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Geleneksel grup aşaması yerine lig formatında düzenlenen organizasyonda iki takımda adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. PSG - Atletico Madrid maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

PSG - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG - Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. PSG kendi evinde Atletico Madrid takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

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PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda dev mücadelede Paris Saint - Germain, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor.

PSG - Atletico Madrid mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetirken yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Damian Kos olacak.

PSG - Atletico Madrid maçı Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçı tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.
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