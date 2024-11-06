PSG - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG - Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. PSG kendi evinde Atletico Madrid takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda dev mücadelede Paris Saint - Germain, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor.

PSG - Atletico Madrid mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetirken yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Damian Kos olacak.

PSG - Atletico Madrid maçı Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçı tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.