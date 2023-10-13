Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 16:26 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 16:26

Prens dizisi 2. sezon ne zaman? Prens 2. sezon fragmanı

Prens 2 . Sezon onayı aldı. BluTV, başrolünde Giray Altınok'un yer aldığı tarihi komedi dizisinin yeni sezonuna yeşil ışığı yaktı. Peki, Prens dizisi 2. sezon ne zaman? Prens 2. sezon fragmanı

Prens dizisi 2. sezon ne zaman? Prens 2. sezon fragmanı
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Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı Prens dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı. Sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 16 Haziran'da ekranlara gelen dizi, Bongomia adlı ülkenin pek sevilmeyen prensinin başına gelen eğlenceli olayları konu ediniyor.
Yapımcılığını MGX Film'in üstlendiği dizinin yayın platformu bluTV, "Orta Çağ'a geri deniyoruz!" mesajıyla paylaştığı metinle birlikte dizinin yeni sezonunu resmi olarak duyurdu. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği dizinin ilk sezonunda Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin gibi ünlü isimler eşlik etti. Fenomen dizinin ikinci sezonunun 2024 yılında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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