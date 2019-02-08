Premier Lig maçları, futbolcuların gözünden izlenecek!

Futbol yayıncılığı için devrim gibi bir anlaşma imzalandı. Premier Lig'in 3 dev takımı Arsenal, Manchester City ve Liverpool, sanal gerçeklik gözlüğü ile maçların canlı izlenmesi için Intel ile anlaştı.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 3 takımın maçları artık başka bir boyutta izlenebilecek. Gözlük sayesinde maçlar, futbolcuların gözünden izleniyormuş hissi verecek. Ayrıca 360 derece görüş açısının da sağlanacağı belirtildi.



ŞİMDİLİK SADECE ÖZETLER İZLENEBİLECEK

Intel'den yapılan açıklamada bu özellik için 38 kamera kullanılacak. Ancak maçlar, şu an canlı olarak izlenemeyecek. Demo özelliği ile şimdilik sadece özetler izlenebilecek.

İngiliz Guardian gazetesi, YouTube hesabından sanal gerçeklik gözlüğü ile maçların nasıl izlenebileceğine dair bir video da paylaştı. Videodan göründüğü kadarıyla heyecan verici bir yeniliğin Premier Lig'e geldiğini söyleyebiliriz.

İşte Guardian'ın paylaştığı video;



