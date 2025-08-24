24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Porto'dan Beşiktaş'a Deniz Gül cevabı

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Deniz Gül'ü Porto, bonservisi ile göndermek istiyor.

Hücum hattındaki rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, gözünü milli yıldıza çevirdi.

Serdal Adalı yönetimi, Porto'nun 21 yaşındaki santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah beyazlılar, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto bonservis satışı istiyor.

Beşiktaş ve Porto arasındaki pazarlıklar sürüyor ve görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Hammarby'de yetişen Genç milli futbolcu, geçen sezon Porto'da 24 maçta 656 dakika oynayıp 2 gol attı.

