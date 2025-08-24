Porto'dan Beşiktaş'a Deniz Gül cevabı

Hücum hattındaki rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, gözünü milli yıldıza çevirdi.
Serdal Adalı yönetimi, Porto'nun 21 yaşındaki santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Siyah beyazlılar, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto bonservis satışı istiyor.
Beşiktaş ve Porto arasındaki pazarlıklar sürüyor ve görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Hammarby'de yetişen Genç milli futbolcu, geçen sezon Porto'da 24 maçta 656 dakika oynayıp 2 gol attı.
