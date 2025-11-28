Haber Tarihi: 28 Kasım 2025 14:12 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 14:12

PlayStation 6 (PS6) Ne Zaman Çıkacak? 2025

Sony'nin oyun dünyasındaki hakimiyetini sürdüren PlayStation 5 ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen PS5 Pro'nun ardından, gözler şimdiden yeni nesil konsol PlayStation 6'ya (PS6) çevrildi. Microsoft ile Activision davasında ortaya çıkan belgeler ve endüstri analistlerinin son raporları, PS6'nın çıkış tarihi için 2027 ve 2028 yıllarını işaret ediyor.

Teknoloji dünyasında sızıntılarıyla ünlü kaynaklar ve Sony'nin stratejik planlamaları, yeni konsolun ne zaman geleceği sorusuna netlik kazandırmaya başladı. İşte PS6 hakkında bilmeniz gereken her şey...
📅 PS6 Ne Zaman Çıkacak?
Oyun dünyasındaki genel beklenti ve sızan resmi belgelere göre, PlayStation 6'nın 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028 yılının başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu tarihi destekleyen en güçlü kanıt, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma sürecinde mahkemeye sunulan belgeler oldu. Belgelerde, Sony'nin yeni nesil konsolunu 2027 yılından önce çıkarmayı planlamadığı açıkça görülüyor. Konsol nesillerinin genellikle 7-8 yıl sürdüğü göz önüne alındığında (PS5, 2020'de çıkmıştı), 2027-2028 aralığı oldukça tutarlı bir tahmin olarak öne çıkıyor.

🚀 PS6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
Henüz resmi bir açıklama olmasa da, teknoloji kulislerinde konuşulan PS6 özellikleri oyun severleri heyecanlandırıyor:

Daha Güçlü İşlemci: Sony'nin AMD ile ortaklığını sürdüreceği ve PS6'da Zen 6 mimarisine sahip çok daha güçlü bir işlemci kullanacağı belirtiliyor.

8K Oyun Deneyimi: PS5 ile başlayan 4K standardının, PS6 ile yerini tam anlamıyla 8K çözünürlük ve 60 FPS (kare hızı) performansına bırakması hedefleniyor.

Yapay Zeka Destekli Grafikler: Sony'nin, oyunlardaki NPC (oyuncu olmayan karakter) etkileşimlerini ve grafik işlemeyi geliştirmek için özel bir Yapay Zeka (AI) çipi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Geriye Dönük Uyumluluk: PS6'nın, hem PS4 hem de PS5 oyunlarını sorunsuz bir şekilde çalıştıracağı, böylece oyuncuların dijital kütüphanelerini koruyabileceği en kesin bilgiler arasında.


💰 PS6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Döviz kurları ve küresel enflasyon nedeniyle net bir fiyat tahmini yapmak zor olsa da, analistler PS6'nın çıkış fiyatının 600$ - 700$ (ABD fiyatı) bandında olabileceğini öngörüyor. Türkiye fiyatı ise o günkü döviz kuru ve vergi oranlarına göre belirlenecektir.

📝 Özet: Beklemeye Değer mi?
Şu an için PlayStation 5 ve PS5 Pro, piyasadaki en güçlü konsollar olarak varlığını sürdürüyor. PS6 için önümüzde en az 2-3 yıllık bir süreç var. Eğer güncel oyunları en iyi kalitede oynamak istiyorsanız mevcut nesil konsollar hala en iyi tercih. Ancak teknoloji tutkunları için 2027 yılı, oyun dünyasında yeni bir devrimin başlangıcı olacak gibi görünüyor.
