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Pınar Karşıyaka'nın rötarlı transferi takıma katıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Tofaş'a farklı yenilerek başlayan Pınar Karşıyaka'da uzun süredir takıma katılması beklenen Sek Henry, sonunda İzmir'e ulaştı.

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka'nın rötarlı transferi takıma katıldı
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09 Ekim 2018 12:37
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Tofaş'a farklı yenilerek başlayan Pınar Karşıyaka, hazırlık döneminin başından bu yana yolunu gözlediği yeni transferlerinden Sek Henry'e kavuştu.

Çin Ligi'nde takımıyla final oynadığı için İzmir'e gelişi geciken, geçen hafta da rahatsızlığı nedeniyle ABD'den ayrılmayan Henry, kadroya katıldı.

Sağlık kontrolünden geçecek şutör guardın bu hafta Beşiktaş Sompo Japan deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılıların FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki fikstürü de belli oldu. Kaf-Kaf, gruptaki ilk sınavında haftaya 17 Ekim Çarşamba günü Belçika'da Spirou Basket'e konuk olacak. Temsilcimiz, evindeki ilk maçta ise 24 Ekim Çarşamba Hollanda ekibi Donar Groningen'i ağırlayacak.

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