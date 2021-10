Pierce: "Garnett ve Allen, çok yakında tekrar bir araya gelecektir!"

Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Kevin Garnett ve Ray Allen'ın "çok yakında tekrar bir araya geleceğine" inandığını söyledi.



The Cedric Maxwell Podcast'ine katılan Hall of Fame oyuncusu, iki eski takım arkadaşı Garnett ve Allen arasında devam eden dargınlık hakkında konuştu ve bu durumun zaman geçtikçe düzeleceğine inandığını açıkladı:



"Zamanla, yavaş ve emin adımlarla her şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Hall of Fame töreninde Ray ile konuşma fırsatımız olmuştu. Hepimiz aynı binadaydık. Doc'ı da (Rivers) gerçekten takdir etmem gerekiyor. Çünkü ben ve KG, Hall of Fame töreninde bu durum hakkında konuşmuştuk."



Pierce, şu anki Philadelphia 76ers koçuna bu konuşmanın gidişatını belirlediği ve ikilinin son on yıldaki anlaşmazlığını nihayet sona erdirme şansı verdiği için daha da övgülerde bulundu:



"Ben ve Ray aramızdaki durumu aşağı yukarı sona erdirdik ve KG de bu konuda orta yola yakın gibi. Ama sanırım Doc'la yaptığımız konuşma sonrası, hepimiz bir araya gelecek kadar yumuşamış durumdayız."



2012 yazında Allen, Boston'la geçirdiği dört yıllık sürenin ardından ekibin o dönemdeki en büyük rakibi Miami Heat ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu eylem, Garnett, Pierce ve Celtics ekibindekilerin, efsane oyuncuya büyük oranda darılmasına sebep olmuştu.



O zamandan beri Allen'ı yok sayan KG, 2008'deki zafer günleri ve 2000'lerin sonundaki Celtics kadrosunun kardeşliği üzerine konular hakkında konuşurken, eski takım arkadaşını genellikle göz ardı etmişti.



Ancak, NBA'in 75. yıl dönümü takımının kısa süre önce paylaşılmasından sonra, KG Allen'ı listeye girdiği için tebrik ettiğinde bu durumun değişmiş olduğu dikkat çekmişti.