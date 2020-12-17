PFDK'dan 'ayrımcılık' suçuna 3 maç ceza!

PFDK, ayrımcılık suçu nedeniyle sevk edilen Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan 'ayrımcılık' suçuna 3 maç ceza!
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17 Aralık 2020 17:00
"Ayrımcılık eylemi" nedeniyle TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevkedilen Fatih Karagümrük ve Erik Sabo hhakkında karar verildi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, mensubunun ayrımcılık eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi." denildi.

'Ayrımcılık eylemi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Erik Sabo'ya ise oynamaması gereken maç dışında 3 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verildi.



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