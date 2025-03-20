Petrolul Ploieşti'de 2'nci Mehmet Topal dönemi

Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'de ikinci Mehmet Topal dönemi resmen başladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte hem ligde hem de kupada birçok başarı elde eden Mehmet Topal, yol ayrımı kararı almıştı.



Yönetim, aradan geçen zamanın ardından yeniden Mehmet Topal'ı takımın başına getirmek istedi. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı ve Mehmet Topal bugün sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen törene Petrolul Ploieşti Başkanı Claudiu Tudor, teknik direktör Mehmet Topal, yönetim kurulu üyeleri, kulüp sponsorları ve çok sayıda medya mensubu katıldı. Topal, basın toplantısının ardından takımla ilk idmanına çıktı.



BAŞKAN TUDOR: LİGİ 7'NCİ SIRADA BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Petrolul Ploieşti Başkanı Claudiu Tudor, "Mutu ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Topal ile yeniden birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Ploieşti, onun ikinci evi. Birlikte iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Mehmet Topal'ın arkasındayız ve kenetlenerek bütün desteği vereceğiz. En iyi şartları sağlayarak ligi 7'nci sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



MEHMET TOPAL: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM



Petrolul Ploieşti'ye dönmesinin kendisi için de duygusal bir anlam taşıdığını ifade eden Mehmet Topal, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor bir sezona başladık, zor anlar yaşadık. Buraya gelmeden önce başkan yardımcısı Cristian Fogarassy ile görüştüm. Beni ikna etmek için çok uğraştı. Burada iyi anılarım da oldu, zorluklar da yaşadım ama Cristian ve kulüp yönetimiyle olan dostluğumuz hep devam etti" ifadelerini kullandı.



'BİRÇOK TEKLİF ALDIM'



Ploiești'ye dönmeden önce birçok teklif aldığını ifade ederek, "Bunu Sayın Cristian'a da söyledim, ama kulüp zor bir durumdaydı. Burası benim evim ve ailem benden yardım istediğinde geri çeviremezdim. Aile senden yardım isterse, yardım edersin. Ve burada biz büyük bir aileyiz. Belki diğer takımlar kadar iyi şartlara sahip değiliz, ama benim için en önemli şey burada aile gibi bir atmosferin olması. Aile içinde ne yaşanırsa yaşansın, aile içinde kalır. Geçmişte yaşananları yeniden açmanın bir anlamı yok" diye konuştu.



'YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAYA GELDİM'



Mehmet Topal, yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini belirterek, "Tek bir şeye odaklanmalıyız; doğru çalışmak ve iyi bir performans seviyesine ulaşmak. Play-Off'a kalmayı çok istiyordum, ancak şimdi yedinci sıradaki yerimizi sağlamlaştırmaya odaklanmalıyız. Yedinci sırada bitirmek zorundayız. Oyuncuların bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum ve bunu birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.



