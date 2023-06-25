Petra Kvitova şampiyon oldu

Teniste tek kadınlar dünya 9 numarası Çek raket Petra Kvitova, Berlin Açık'ta şampiyon oldu.



Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvasının finalinde Çek raket, dünya 23 numarası Hırvat tenisçi Donna Vekic'i 6-2, 7-6'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.



31. ŞAMPİYONLUK



Berlin Açık şampiyonluğu, bu sezonun başlarında Miami Açık'ı da kazanan Kvitova'nın kariyerindeki 31. şampiyonluğu oldu.





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