Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 21:06 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 21:06

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru, her sene düzenli olarak gerçekleşir ve gökyüzü meraklılarına muhteşem anlar yaşatır. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle oluşan meteor yağmuru, temmuz ve ağustos aylarında görülür. Perseid meteor yağmurları 12-13 Ağustos tarihlerinde en zirveye ulaşır. Saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor görülebilir. Peki, 2025 perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta görülür?

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den nasıl izlenir?
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Gökyüzünde gerçekleşen olaylar, astronomi meraklılarının yanı sıra birçok kesimin ilgisini çekiyor. Özellikle meteor yağmurları yılın belirli zamanlarında unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oluyor. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızı sayesinde ortaya çıkan perseid meteor yağmuru ise temmuz - ağustos aylarında meydana gelir. Meteor yağmuru nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NASIL İZLENİR?

Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz Perşembe günü başladı ve 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Meteor yağmurunun en yoğun olduğu tarih ise 12-13 Ağustos olacak. Ancak Ay dolunay evresinde olduğundan ve Ay'ın en parlak zamanı olduğundan bu tarihlerde meteor yağmurunu izlemek güçleşecek.

Perseid meteor yağmuru için Ay'in parlaklığının en zayıf olduğu zamanlar 18-28 Temmuz tarihleri arası ve 16 Ağustos'tan sonra. Bu tarihlerde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerden meteor yağmuru takip edilebilir.

Meteor yağmurlarının seyri için uzmanlar şafaktan önceyi öneriyor.

PERSEİDLER HAKKINDA

Perseid meteor yağmuru Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle meydana gelir. Ağustos ortasında zirveye ulaşan en iyi meteor yağmuru olarak bilinir. Hızlı ve parlak olan Perseidler, Dünya atmosferinden geçerken genellikle arkalarında uzun ışık ve renk izleri bırakır. Saatte yaklaşık 50 ila 100 meteorun görüldüğü en bol meteor yağmurlarından biridir. Yaz gecelerinde meydana gelirler.
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