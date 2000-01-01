Perkins: "Trae Young, Steph Curry 2.0'dir!"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti Kendrick Perkins, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin 2.0 versiyonu olduğunu söyledi.



ESPN'in The Jump programında Perkins, Young'ı NBA'in bugünkü en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirerek övmekle birlikte, rakip takımları savunma yapmaya korkuttuğuna inandığını da belirtti.



Perkins, Trae'yi bir başka harika point guard olan Curry ile şu şekilde karşılaştırdı:



"Size şunu söyleyeyim, Trae Young, NBA'in en iyi 5 oyuncusundan biri. Kimse savunamıyor. Steph Curry hakkında konuşuyorsunuz, ancak bu adam, başkaları için pozisyon yapma ve işlerini kolaylaştırma şekli nedeniyle Steph Curry 2.0.'dir.



Ancak ligde muhtemelen James Harden dışında, takımların yarı sahayı geçer geçmez ikili sıkıştırma gönderdikleri veya bunu yaparken alan savunmasıyla desteklediklerini fark ettiğim başka bir oyuncu yok. Bunu bazen Steph Curry'ye de yapıyorlar, ancak Trae Young bambaşka bir seviyede."



