Pedro: 'Atletico Madrid'e yakındım'

Lazio'nun deneyimli isimlerinden Pedro, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacakları mücadele öncesi konuştu.



36 yaşındaki futbolcu, bir dönem İspanyol ekibine transfer olmaya yakın olduğunu ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.



Pedro, "Madrid'e transfer olabileceğim bir dönem vardı ama sonra bu gerçekleşmedi. Milli Takım'la Calderon'da her zaman harika zaman geçirdim. İki takım da en iyi zamanında değil, bu doğru ama umarım taraftarımızın önünde iyi bir maç çıkarabiliriz" dedi.



Lazio ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 19 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.



