Pedro: "Atletico Madrid'e yakındım"

Lazio forması giyen Pedro, bir dönem Atletico Madrid'e transferinin yakın olduğunu ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Pedro: 'Atletico Madrid'e yakındım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2023 20:34
Lazio'nun deneyimli isimlerinden Pedro, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacakları mücadele öncesi konuştu.

36 yaşındaki futbolcu, bir dönem İspanyol ekibine transfer olmaya yakın olduğunu ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Pedro, "Madrid'e transfer olabileceğim bir dönem vardı ama sonra bu gerçekleşmedi. Milli Takım'la Calderon'da her zaman harika zaman geçirdim. İki takım da en iyi zamanında değil, bu doğru ama umarım taraftarımızın önünde iyi bir maç çıkarabiliriz" dedi.

Lazio ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 19 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery