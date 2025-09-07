Pedri'den Galatasaray örneği!

İspanya'nın önemli isimlerinden Pedri, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İspanyol yıldız, Bulgaristan maçıyla aynı ilk 11 ile sahaya çıkmalarıyla ilgili olarak, "Umarım o maçtaki gibi olur." dedi.
Atmosfer hakkında sorulan soruya cevap veren Pedri, "Galatasaray'a karşı oynama fırsatım oldu ve taraftarın ne kadar destekleyici olduğunu, seslerinin ne kadar duyulduğunu biliyorum ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız." yanıtını verdi.
