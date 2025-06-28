Serie A ekibi Juventus ile 1 Aralık 2024'te yollarını ayıran Paul Pogba'nın yeni adresi resmen belli oldu. Ligue 1 temsilcisi Monaco, 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
2 YILLIĞINA MONACO'DA
Kulüpten yapılan açıklamada, Pogba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransız orta saha, futbola başladığı ülkesine dönerek yeniden Ligue 1'de forma giyecek.
Geçtiğimiz sezon doping nedeniyle futboldan uzak kalan Pogba, Juventus kariyerinde beklentilerin uzağında kalmıştı. Monaco ise bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
OYUNCUNUN GEÇMİŞİ
Pogba, daha önce Manchester United ve Juventus formalarıyla önemli başarılara imza atmış, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
2 YILLIĞINA MONACO'DA
Kulüpten yapılan açıklamada, Pogba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransız orta saha, futbola başladığı ülkesine dönerek yeniden Ligue 1'de forma giyecek.
Geçtiğimiz sezon doping nedeniyle futboldan uzak kalan Pogba, Juventus kariyerinde beklentilerin uzağında kalmıştı. Monaco ise bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
OYUNCUNUN GEÇMİŞİ
Pogba, daha önce Manchester United ve Juventus formalarıyla önemli başarılara imza atmış, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
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