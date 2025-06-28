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Paul Pogba, Monaco'da!

Monaco, Fransız yıldız Paul Pogba'nın transferini resmen açıkladı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Ligue 1'de devam edecek.

calendar 28 Haziran 2025 17:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 19:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paul Pogba, Monaco'da!
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Serie A ekibi Juventus ile 1 Aralık 2024'te yollarını ayıran Paul Pogba'nın yeni adresi resmen belli oldu. Ligue 1 temsilcisi Monaco, 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

2 YILLIĞINA MONACO'DA

Kulüpten yapılan açıklamada, Pogba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransız orta saha, futbola başladığı ülkesine dönerek yeniden Ligue 1'de forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon doping nedeniyle futboldan uzak kalan Pogba, Juventus kariyerinde beklentilerin uzağında kalmıştı. Monaco ise bu transferle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

OYUNCUNUN GEÇMİŞİ

Pogba, daha önce Manchester United ve Juventus formalarıyla önemli başarılara imza atmış, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.



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