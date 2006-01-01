Pau Gasol, emekliliğini duyurmaya hazırlanıyor!

Eski NBA yıldızı Pau Gasol'un, 5 Ekim Salı günü profesyonel basketboldan emekliliğini duyurmasının beklendiği açıklandı.



İspanya'nın El Mundo gazetesinden Lucas Saez-Bravo, Gasol'un 5 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve muhtemelen emekliliğini açıklayacağını bildirdi.



41 yaşındaki Gasol, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de Barcelona forması giymiş ve yedi maçta 4.6 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Los Angeles Lakers ile iki NBA şampiyonluğu kazanan ve altı kez All-Star seçilmiş olan Pau, kariyerinde oynadığı 1.362 maçta ayrıca Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks formaları giymişti.



Uluslararası arenada Gasol, İspanya'yı 2006 Dünya Kupası'nda ve 2009, 2011 ve 2015 yıllarında ise EuroBasket'te altın madalya başarısına taşımıştı.



Pau, NBA kariyerini 17.0 sayı ve 9.2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



