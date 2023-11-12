Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 16:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 16:48

Paskalya ne zaman? 2024 (Katolik, Ortodoks Paskalya)

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve önemli bayramlardan biri. Paskalya Bayramı tarihi farklılık gösteriyor ve her sene farklı zamanlarda kutlanıyor. Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde 2024 Paskalya Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki Paskalya ne zaman, kaç gün? İşte 2024 Paskalya Bayramı tarihi

Paskalya ne zaman? 2024 (Katolik, Ortodoks Paskalya)
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Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve önemli bayramlardan biridir. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır. İşte 2024 Paskalya Bayramı tarihi...
2024 PASKALYA NE ZAMAN?
Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli geleneklerdendir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.

Buna göre; 2024 yılında Paskalya Bayramı 31 Mart Pazar gününe denk geliyor.

PASKALYA GELENEKLERİ NELER?

Paskalya, tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.


Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

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