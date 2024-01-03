Panathinaikos-PAS Giannina maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Terim ilk maçına çıkıyor

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan'ın Süper Lig'nin köklü takımlarından Panathinaikos'u çalıştıracak olan Fatih Terim ilk maçına yarın çıkacak. Peki, Panathinaikos-PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PANATHİNAİKOS-PAS GİANNİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fatih Terim'in teknik direktörlüğündeki Panathinaikos, yarın PAS Giannina ile karşılaşacak. Maç, Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Bu önemli mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Panathinaikos, ligde 15 hafta sonunda topladığı 34 puanla 2. sırada yer alırken, rakipleri PAS Giannina ise 9 puanla son sırada bulunuyor.

Maç öncesinde Panathinaikos'ta Sebastian Palacios ve Bart Schenkefeld'in sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekleri açıklanmıştır. Ayrıca, Filip Djuricic ve Adam Cerin'in ise tedavilerini tamamlayarak takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtilmiştir. Bu durum, takımın eksikleri ve güçlü yanlarını etkileyebilir.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk maçı olan bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecektir.