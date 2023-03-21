Haber Tarihi: 21 Mart 2023 22:22 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 22:22

Pakistan'da deprem 2023! Son dakika Pakistan'da deprem mi oldu?

Deprem Pakistan, Afganistan, Hindistan'da son dakika deprem... Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre Salı akşamı Afganistan'ın kuzeyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, komşu Pakistan'da en az bir kişi öldü ve her iki ülkede de kuzeyde şiddetli sarsıntıya neden oldu.

Pakistan'da deprem 2023! Son dakika Pakistan'da deprem mi oldu?
Abone Ol
Görgü tanıklarına göre, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli bir deprem hissedildi ve paniğe kapılan sakinleri sokaklara döktü.
Pakistan Meteoroloji Dairesi Salı günkü depremin büyüklüğünün 6.8 olduğunu ve merkez üssünün Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaleti yakınlarındaki Hindukuş sıradağlarında olduğunu söyledi.

Deprem Pakistan, Afganistan, Hindistan'da son dakika deprem


Ayrı bir gelişmede, ABD Jeoloji Araştırması (USGS), ön bilgilere göre, büyüklüğü biraz daha düşük, 6,5 olarak verdi. USGS, depremin merkez üssünün Afganistan'ın Jurm kasabasının 40 kilometre (25 mil) güney-güneydoğusunda, Pakistan ve Tacikistan sınırlarına yakın olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar, depremin merkez üssü olan Afganistan da dahil olmak üzere herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

"Şu ana kadar Allah'a şükür herhangi bir can kaybı haberi gelmedi. Afgan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkenin tüm vatandaşlarının güvende olduğunu umuyoruz. Ülke genelindeki sağlık merkezlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini de sözlerine ekledi.

Sarsıntı, Afganistan'ın başkenti Kabil'in yanı sıra İslamabad ve Lahor'un da aralarında bulunduğu bir dizi Pakistan şehrinde hissedildi.

İslamabad'da ikamet eden Sarah Hasan, El Cezire'ye deprem Pakistan başkentini vururken evinin duvarlarının titrediğini söyledi.

43 yaşındaki "Yavaş başladı ve sonra güçlendi" dedi. "Ev titriyordu, eşyalar titriyordu. Yavaşlamaya başladı ve birkaç dakika sonra her şey yeniden sakinleşmiş gibi geldi."

Tanıklar, sarsıntının Hindistan yönetimindeki Keşmir'de ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildiğini bildirdi.


Güney Asya'nın büyük bir kısmı sismik olarak aktif çünkü Hint levhası olarak bilinen tektonik bir levha kuzeyi Avrasya levhasına doğru itiyor.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre Salı akşamı Afganistan'ın kuzeyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, komşu Pakistan'da en az bir kişi öldü ve her iki ülkede de kuzeyde şiddetli sarsıntıya neden oldu.

Sarsıntı çok derindi, 194 km (120.5 mil) ve merkez üssü, uzak kuzey Afganistan eyaleti Badakhshan yakınlarındaki Hindu Kush sıradağlarındaydı. 

Polis memuru Shafiullah Gandapur, Reuters'e verdiği demeçte, Pakistan'ın kuzeyindeki Swat semtinde 13 yaşındaki bir kızın evinin duvarının üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını söyledi.

Afganistan'daki afet yetkilileri, acil bir can kaybı raporu almadıklarını söylediler.

Yetkililer ve yardım çalışanları, Badakhshan'da ve diğer kuzey bölgelerinde çok güçlü bir sarsıntının hissedildiğini söylediler. Kızıl Haç sözcüsü, Badakhshan'ın başkentinden acil bir hasar raporu almadıklarını, ancak diğer bölgeleri kontrol ettiklerini söyledi.

Badakhshan'ın bilgi departmanı başkanı Mahzudeen Ahmadi, Reuters'e eyalette herhangi bir kayıp olup olmadığını kontrol ettiklerini ancak henüz bir rapor almadıklarını söyledi.

"İlk bilgilere göre şiddetli bir deprem hissettik, asıl yer (etkilenen) Yamgan İlçesiydi" dedi.

Dağlık Badakhshan'ın uzak köylerinden bazılarına ulaşmak zor olabilir ve telefon veya internet erişimi yoktur.

Eyaletin başkenti Faizabad'da 29 yaşındaki Ashraf Nael, Salı akşamı evinde olduğunu ve ailesinin evinin pencerelerinin yaklaşık bir dakika kuvvetlice sallanmaya başladığını söyledi.

"Ağabeylerim hepsi dışarı koştu ... Beton bir evde yaşıyoruz, çamurdan yapılmış evler zarar görmüş olabilir" dedi.

Bir polis bölgesi sözcüsüne göre, kuzey Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde bir polis karakolunun etrafındaki 90 metre (295 fit) uzunluğundaki duvar çöktü, ancak herhangi bir can kaybına neden olmadı.

Sarsıntı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar hissedildi. Bir Reuters tanığına göre, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'da - 2005 yılında 80.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği ölümcül bir depremin olduğu yer - insanlar ağlayarak ve kutsal ayetler okuyarak evlerinden kaçtı.

EMSC'ye göre, sarsıntı Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Türkmenistan'da yaklaşık 285 milyon kişi tarafından 1.000 kilometre genişliğinde bir alanda hissedildi.

Güney Asya'nın büyük bir kısmı sismik olarak aktif çünkü Hint levhası olarak bilinen tektonik bir levha kuzeyi Avrasya levhasına doğru itiyor.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Manchester United için yeni teklif: 5.5 milyar euro Manchester United Manchester United için yeni teklif: 5.5 milyar euro
Sahaya girip saldırdı; 40 yıl men cezası aldı Hollanda Ligi Sahaya girip saldırdı; 40 yıl men cezası aldı
Hindistan'da deprem! Son dakika Hindistan'da deprem mi oldu? Gündem Hindistan'da deprem! Son dakika Hindistan'da deprem mi oldu?
Afganistan'da deprem! Son dakika Afganistan'da deprem mi oldu? Gündem Afganistan'da deprem! Son dakika Afganistan'da deprem mi oldu?
Pakistan'da deprem 2023! Son dakika Pakistan'da deprem mi oldu? Gündem Pakistan'da deprem 2023! Son dakika Pakistan'da deprem mi oldu?
Manchester United 'sigorta'yı buldu: Disasi Manchester United Manchester United 'sigorta'yı buldu: Disasi
Premier Lig'den oruç kararı Premier Lig Premier Lig'den oruç kararı
Emmanuel Adebayor futbolu bıraktı! Futbol Emmanuel Adebayor futbolu bıraktı!
Chelsea, altyapısından çıkan yıldızı satıyor! Chelsea Chelsea, altyapısından çıkan yıldızı satıyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den, Galatasaray'a gönderme!
2
Fenerbahçe'de derbi öncesi forvet alarmı!
3
Augsburg'tan Mergim Berisha kararı!
4
Fenerbahçeli yöneticiden, Dursun Özbek'e gönderme
5
Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal!
6
Galatasaray'da teknik heyeti sevindiren gelişme
7
PSG, Osimhen'i istedi; ummadığı rakip buldu

SON HABERLER

yukarı ok