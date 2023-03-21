Pakistan'da deprem 2023! Son dakika Pakistan'da deprem mi oldu?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre Salı akşamı Afganistan'ın kuzeyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, komşu Pakistan'da en az bir kişi öldü ve her iki ülkede de kuzeyde şiddetli sarsıntıya neden oldu.
Sarsıntı çok derindi, 194 km (120.5 mil) ve merkez üssü, uzak kuzey Afganistan eyaleti Badakhshan yakınlarındaki Hindu Kush sıradağlarındaydı.
Polis memuru Shafiullah Gandapur, Reuters'e verdiği demeçte, Pakistan'ın kuzeyindeki Swat semtinde 13 yaşındaki bir kızın evinin duvarının üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını söyledi.
Afganistan'daki afet yetkilileri, acil bir can kaybı raporu almadıklarını söylediler.
Yetkililer ve yardım çalışanları, Badakhshan'da ve diğer kuzey bölgelerinde çok güçlü bir sarsıntının hissedildiğini söylediler. Kızıl Haç sözcüsü, Badakhshan'ın başkentinden acil bir hasar raporu almadıklarını, ancak diğer bölgeleri kontrol ettiklerini söyledi.
Badakhshan'ın bilgi departmanı başkanı Mahzudeen Ahmadi, Reuters'e eyalette herhangi bir kayıp olup olmadığını kontrol ettiklerini ancak henüz bir rapor almadıklarını söyledi.
"İlk bilgilere göre şiddetli bir deprem hissettik, asıl yer (etkilenen) Yamgan İlçesiydi" dedi.
Dağlık Badakhshan'ın uzak köylerinden bazılarına ulaşmak zor olabilir ve telefon veya internet erişimi yoktur.
Eyaletin başkenti Faizabad'da 29 yaşındaki Ashraf Nael, Salı akşamı evinde olduğunu ve ailesinin evinin pencerelerinin yaklaşık bir dakika kuvvetlice sallanmaya başladığını söyledi.
"Ağabeylerim hepsi dışarı koştu ... Beton bir evde yaşıyoruz, çamurdan yapılmış evler zarar görmüş olabilir" dedi.
Bir polis bölgesi sözcüsüne göre, kuzey Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde bir polis karakolunun etrafındaki 90 metre (295 fit) uzunluğundaki duvar çöktü, ancak herhangi bir can kaybına neden olmadı.
Sarsıntı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar hissedildi. Bir Reuters tanığına göre, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'da - 2005 yılında 80.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği ölümcül bir depremin olduğu yer - insanlar ağlayarak ve kutsal ayetler okuyarak evlerinden kaçtı.
EMSC'ye göre, sarsıntı Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Türkmenistan'da yaklaşık 285 milyon kişi tarafından 1.000 kilometre genişliğinde bir alanda hissedildi.
Güney Asya'nın büyük bir kısmı sismik olarak aktif çünkü Hint levhası olarak bilinen tektonik bir levha kuzeyi Avrasya levhasına doğru itiyor.
Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.