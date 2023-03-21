Pakistan'da deprem 2023! Son dakika Pakistan'da deprem mi oldu?

Görgü tanıklarına göre, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli bir

deprem

hissedildi ve paniğe kapılan sakinleri sokaklara döktü.

Pakistan Meteoroloji Dairesi Salı günkü depremin büyüklüğünün 6.8 olduğunu ve merkez üssünün Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaleti yakınlarındaki Hindukuş sıradağlarında olduğunu söyledi.



Deprem Pakistan, Afganistan, Hindistan'da son dakika deprem



Ayrı bir gelişmede, ABD Jeoloji Araştırması (USGS), ön bilgilere göre, büyüklüğü biraz daha düşük, 6,5 olarak verdi. USGS, depremin merkez üssünün Afganistan'ın Jurm kasabasının 40 kilometre (25 mil) güney-güneydoğusunda, Pakistan ve Tacikistan sınırlarına yakın olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar, depremin merkez üssü olan Afganistan da dahil olmak üzere herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

"Şu ana kadar Allah'a şükür herhangi bir can kaybı haberi gelmedi. Afgan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkenin tüm vatandaşlarının güvende olduğunu umuyoruz. Ülke genelindeki sağlık merkezlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini de sözlerine ekledi.

Sarsıntı, Afganistan'ın başkenti Kabil'in yanı sıra İslamabad ve Lahor'un da aralarında bulunduğu bir dizi Pakistan şehrinde hissedildi.

İslamabad'da ikamet eden Sarah Hasan, El Cezire'ye deprem Pakistan başkentini vururken evinin duvarlarının titrediğini söyledi.

43 yaşındaki "Yavaş başladı ve sonra güçlendi" dedi. "Ev titriyordu, eşyalar titriyordu. Yavaşlamaya başladı ve birkaç dakika sonra her şey yeniden sakinleşmiş gibi geldi."

Tanıklar, sarsıntının Hindistan yönetimindeki Keşmir'de ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildiğini bildirdi.

Güney Asya'nın büyük bir kısmı sismik olarak aktif çünkü Hint levhası olarak bilinen tektonik bir levha kuzeyi Avrasya levhasına doğru itiyor.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.