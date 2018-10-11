  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!

Galatasaray'dan yıllık 200 bin lira kazanan genç stoper Ozan Kabak yeni sözleşmeyle 1 milyon kazanacak.

Kaynak: Takvim
Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 05:06
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor.

Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak.

Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için