Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor.
Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak.
Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.
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Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor.
Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak.
Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın