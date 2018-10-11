Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, genç stoperisözleşmesini uzatma kararı aldı.Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor.Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak.Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.