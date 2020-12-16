Oytun Özdoğan: "Bu daha başlangıç"

Fenerbahçe'nin kalecisi Oytun Özdoğan, Karacabey Belediyespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oytun Özdoğan: 'Bu daha başlangıç'
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16 Aralık 2020 23:22
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de kaleci Oytun Özdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın kırmızı kartı sonrası oyuna girmesiyle ilgili konuşan genç kaleci, "Bir kaleci için en önemli olan şey hep hazır olmaktır, bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu benim ilk maçımdı, benden desteğini esirgemeyen herkese, altyapıdaki hocalarıma, bana antrenörlük yapan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı, bu bir başlangıç. Umarım her şey gönlümüzce olacak." dedi.

Kalede oynayan futbolcunun kendileri için fark etmediğini söyleyen Oytun, "Harun abi oynamış, ben oynamışım, Altay oynamış hiçbir önemi yok. Harun abiyi ben ailemden daha çok görüyorum. Önemli olan kim oynarsa oynasın 3 puanı almamız." ifadelerini kullandı.



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