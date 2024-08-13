ÖSYM Sonuç E-Devlet: YKS Tercih Sonuçları 2024: YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları 2024 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Böylelikle günlerdir merak edilen "YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" ve "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da cevabını bulmuş oldu. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayası "sonuc.osym.gov.tr" ekranı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS yerleştirme sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları online olarak "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden yayınlanacak. Sonuçlar adayların evlerine postayla gönderilmeyecek.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklı olduğu için derslerin başlangıç tarihine göre kamuoyuyla paylaşım yapılacak.

YKS ikinci yani ek tercihlerinin 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından takip eden günlerde ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

YKS ek tercihleri ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanların yayınlanması ile birlikte buradaki boş kontenjanlar ve yönergeler doğrultusunda yapılır.

Boş kontenjan ve ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından detayları sizleri paylaşacağız.