Osman Çelik: 'Fikstür bahane olmamalı'

Erzurumsporlu Osman Çelik, Beşiktaş karşısındaki 4-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.



Osman Çelik maç sonunda; "İlk yarı dengeliydi. İkinci yarıya çok kötü başlamadık. İkinci yarı başında golü yiyince motivasyon kaybıyla üst üste goller yedik. Sonrası zor oldu. Kendi aramızda konuşuyoruz ama artık bunu sahaya yansıtmak lazım. Denizli maçı çok önemli. O maçı kazanıp biraz olsun nefes almak istiyoruz. Bu tabloyu buraya getiren biziz. Döndürecek olan da biziz. Bir futbolcunun en rahat hissettiği yer sahadır. Her gün maç olsa ben oynarım. Herkes aynı şekilde oynuyor. Fikstür yoğunluğu bir bahane değil." açıklamasında bulundu.



