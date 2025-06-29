Osayi-Samuel için flaş gelişme!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Bright Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
BIRMINGHAM İLE GÖRÜŞME
Football Insider'da yer alan habere göre, Nijeryalı sağ bek, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile görüşüyor.
Birmingham'ın, Premier Lig'e yükselmek için Osayi-Samuel'i önemli bir takviye olarak gördüğü yazıldı.
BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti. Siyah-beyazlılar, daha sonra Osayi-Samuel'in artan talebinin ardından transferi rafa kaldırmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 178 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 7 gol attı ve 15 asist yaptı.
BIRMINGHAM İLE GÖRÜŞME
Football Insider'da yer alan habere göre, Nijeryalı sağ bek, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile görüşüyor.
Birmingham'ın, Premier Lig'e yükselmek için Osayi-Samuel'i önemli bir takviye olarak gördüğü yazıldı.
BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti. Siyah-beyazlılar, daha sonra Osayi-Samuel'in artan talebinin ardından transferi rafa kaldırmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 178 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 7 gol attı ve 15 asist yaptı.
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