Oruçluyken Kaş ve Bıyık Alınır mı? Diyanet Görüşü

Ramazan ayı geldiğinde oruç tutmak, Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu ibadet esnasında, ibadetimizi bozabilecek her türlü fiiliden kaçınmamız gerekir. Peki, oruçluyken kaş ve bıyık almak orucu bozar mı? Bu sorunun cevabı, farklı fıkhi mezheplere göre değişmektedir. Bu yazıda, oruçluyken kaş ve bıyık almanın orucu bozup bozmadığını, farklı mezheplerin görüşlerini ve bu konudaki detayları ele alacağız.

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, oruçluyken kaş ve bıyık almak orucu bozmaz. Fakat, bu işlem sırasında ağızdan tüy girmesi veya kan akması gibi durumlarda oruç bozulabilir.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebinde ise, oruçluyken kaş ve bıyık almak mekruh kabul edilir. Fakat, orucu bozmaz.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre de, oruçluyken kaş ve bıyık almak mekruh kabul edilir. Fakat, orucu bozmaz.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebinde ise, oruçluyken kaş ve bıyık almak orucu bozar.

Kaş ve bıyık alırken ağızdan tüy girmemesi veya kan akmamasına dikkat edilmelidir.



Tüylerin koparılması yerine kesilmesi tercih edilmelidir.



Makas veya jilet kullanırken dikkatli olunmalı ve yaralanmaktan kaçınılmalıdır.



Farklı mezheplerde bazı farklılıklar olsa da, genel olarak oruçluyken kaş ve bıyık almanın mekruh olduğu kabul edilir.



Hanefi mezhebinde, tüylerin koparılması veya kesilmesiyle birlikte çıkan kanın orucu bozmadığı kabul edilir.



Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise, tüylerin koparılması veya kesilmesiyle birlikte çıkan kanın orucu bozabileceği ihtimali göz önünde bulundurulur. Bu nedenle, bu işlemden kaçınmak daha ihtiyatlıdır.



Kaş ve bıyık almak, cildin doğal bariyerini bozabilir ve güneş ışınlarının cilde daha fazla nüfuz etmesine neden olabilir.



Bu durum, ciltte güneş yanığı ve lekelenmelere yol açabilir.



Ayrıca, kaş ve bıyıkların işlevi gözleri ve dudakları korumaktır. Bu nedenle, bu organların korunması için kaş ve bıyıkların doğal halinde kalması tercih edilir.



Oruç tutmadan önce kaş ve bıyıklarınızı alabilirsiniz.



Kaş ve bıyık almak için orucunuzun bitmesini bekleyebilirsiniz.



Farklı bir yöntem kullanarak kaş ve bıyıklarınızı şekillendirebilirsiniz. Örneğin, kaşlarınızı taramak veya bıyıklarınızı düzeltmek için jöle kullanabilirsiniz.



Doktorunuza danışarak oruç tutmanın sizin için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.



Sonuç:

Oruçluyken kaş ve bıyık almak, farklı fıkhi mezheplere göre farklı hükümler taşır. En doğru bilgiyi almak için bir din alimine danışmak önemlidir. Oruçluyken kaş ve bıyık almaktan kaçınmak daha ihtiyatlı bir davranıştır.