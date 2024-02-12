Omerovic: 'Bizim her maçımız final'

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, oyuncuların inancı sayesinde galibiyetin geldiğini söyledi.



Futbolcularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Omerovic, "Çünkü ilk dakikadan itibaren, maçın bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu, o inançla galibiyet geldi. Bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu bugünkü maç bir bütünleşme maçı, hem seyirci, hem de takım arasında olumlu bir bağ oluşturdum. Bundan sonraki her maçımız final maçı. Bugün kazandık, zaten ihtiyacımız vardı. Kupada zaten iki maç kazandık. Bugün ilk defa ligde bir galibiyeti aldık. Sonuçta baktığınız zaman gidişatımız iyi, tabii ki her puan bizim için önemli. Bundan sonraki bütün maçlar final maçı. Ankaragücü zaten belli bir puanda, zaten Emre Hoca'nın topa sahip olmaya çalışıyor. Sahadaki yerleşimi iyi, onların birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgeye kadar geçişleri zaten belliydi. Biz de mümkün olduğu kadar bunları bu şekilde bozmaya çalıştık. Bazen başardık, bazen başaramadık ama en önemlisi oyuncuların, inancı, o irade gücü, hücum ise hücum, savunma ise savunma. Bunlar bu galibiyeti getiren en büyük faktör" diye konuştu.



