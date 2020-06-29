Omar Imeri: "Fenerbahçe'de kim oynamak istemez?"

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Omar Imeri, konuştu. Türk vatandaşı olduğunu ve Türkiye'den başka takımların da kendisini istediğini söyleyen 21 yaşındaki yetenek, "Senin gönlün hangi takımda?" sorusuna ise içtenlikle yanıt verdi.

Haber; Haberturk.com
Omar Imeri: 'Fenerbahçe'de kim oynamak istemez?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2020 10:30
Fenerbahçe'de scout ekibinin önerisiyle transfer listesine alınan Omar Imeri için Sarı-Lacivertililer ilk adımı atmıştı. 21 yaşındaki yeteneğin kulübü Shkendija ile temasa geçen Fenerbahçe, 150 bin Euro teklif etmiş Makedon ekibi ise 300 bin Euro istemişti...

Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken, "Yeni Elif Elmas olur" yorumları yapılan Omar Imeri'ye Habertürk ulaştı. Koronavirüs nedeniyle Kuzey Makedonya Ligi'nde maçlar ertelenirken, birey çalışmalarını sürdüren Omar Imer,konuştu.

'TÜRK VATANDAŞI OLARAK ÖNCELİĞİM TÜRKİYE'

Hakkında çıkan transfer haberlerine ve Fenerbahçe iddialarına yanıt veren Omar Imeri, "Yurt dışından da teklifler var. Fakat benim önceliğim Türkiye. Bir Türk vatandaşı olarak kariyerimi Türkiye'de sürdürmek isterim. Menajerim Pertev Onguner, görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye'den başka kulüpler de benimle ilgileniyor. Teklifleri değerlendireceğiz ve en doğru kararı vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni de yakından takip ettiğini ifade eden Imeri, "Senin gönlün hangi takımda?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Fenerbahçe'de kim oynamak istemez ki..."  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için